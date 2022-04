POL-NB: 58-Jähriger aus 17209 Massow vermisst

Röbel/Müritz (ots) -



Aktuell suchen Beamte des Polizeireviers in Röbel nach einem 58-jährigen Mann aus 17209 Massow. Letztmalig wurde er am 18.04.2022 gegen 11:00 Uhr in der örtlichen Betreuungseinrichtung, in der er auch wohnhaft ist, gesehen.



Der Mann ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Aus diesem Grund werden die Medien um Veröffentlichung der Personenfahndung gebeten.



Angaben zu dem Gesuchten sind abrufbar unter: https://bit.ly/36tunuX



Wer den Vermissten seit dessen Verschwinden am Montag gesehen hat oder Hinweise auf dessen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931/848224 zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell