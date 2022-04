POL-HRO: Von der Verkehrskontrolle direkt in die JVA

Rostock (ots) -



Die Kontrolle eines VW-Polos am späten Dienstagabend endete für den 29-jährigen Fahrer in der JVA.



Gegen 23:15 Uhr war einer Streife der VW-Polo im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel aufgefallen. Die Kennzeichentafeln an dem Polo gehörten nicht zu dem Fahrzeug. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw bereits seit Anfang April außer Betrieb gesetzt war und der Rostocker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



Wie sich weiterhin herausstellte, lag gegen den Deutschen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Rostock vor. Der 29-Jährige war in der Vergangenheit u. a. wegen Diebstahlsdelikten strafrechtlich in Erscheinung getreten. Durch die Beamten wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine JVA gebracht.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell