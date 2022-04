POL-HST: Randalierer in der Notaufnahme

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Dienstag, dem 19. April 2022 meldete sich gegen 19:45 Uhr ein Mitarbeiter der Notaufnahme der Ribnitzer Bodden-Kliniken im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten.

Das medizinische Personal bat die Polizei um Hilfe bei einem renitenten und randalierenden Patienten.

Nach ersten Erkenntnissen kam der 68-jährige Ribnitzer selbst mit dem Fahrrad zur Notaufnahme gefahren und begann nach kurzer Zeit damit, mit Gegenständen um sich zu werfen. Ein Schaden ist dadurch nicht eingetreten.

Der alkoholisierte Patient drohte weiterhin einem 22-jährigen deutschen Mitarbeiter des Krankenhauses.

Der Randalierer wurde anschließend mit einem Alkoholwert von 1,44 Promille durch die Polizisten in Gewahrsam genommen und verbrachte die nächsten Stunden nach einer medizinischen Untersuchung und der richterlichen Zustimmung zur Ausnüchterung im Polizeirevier.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung gegen der 68-jährigen Deutschen aufgenommen.



