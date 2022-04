POL-NB: Versammlung in Wolgast

Wolgast (ots) -



Das Polizeirevier Wolgast führte am 19.04.2022, zwischen 19:00 und

21:30 einen Einsatz zur Absicherung einer angemeldeten Demonstration

durch. Die Demonstration stand unter dem Motto "Schluss mit den

unverhältnismäßigen Coronaschutzmaßnahmen Nein zur Impfplicht - Für

Frieden - Wir versorgen unser Land, regionale Landwirtschaft

stärken". An der Demonstration nahmen etwa 210 Personen teil. Im

Zusammenhang mit der Feststellung der Identität eines

Veranstaltungsredners wurde durch Versammlungsteilnehmer versucht,

die polizeiliche Maßnahme zu behindern. In der Folge wurde die

Versammlung durch den Versammlungsleiter beendet. Die Identität des

Redners wurde festgestellt, ihm wurde nach der Beendigung der

Versammlung ein Platzverweis erteilt. Die letzten

Versammlungsteilnehmer haben den Versammlungsort dann gegen 21:15 Uhr

verlassen. Es kam zu keinen weiteren Störungen.



