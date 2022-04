34-jähriger Mann aus Ueckermünde vermisst

Details anzeigen Bild des Vermissten Bild des Vermissten

Seit dem 18.04.2022, ca. 09:30 Uhr, wird Peter Wirz vermisst, welcher derzeit im AMEOS Klinikum in Ueckermünde untergebracht ist.

Herr Wirz wurde letztmalig auf dem Gelände des AMEOS Klinikums gesehen. Die eingeleiteten Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu seinem Auffinden.

Herr Wirz ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Der 34-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,88 m groß

- kurze dunkle Haare und trägt einen mittellangen gepflegten Vollbart

- normale Figur

- mit einer braunen Jacke und einer blauen Hose bekleidet und lediglich mit Latschen an den Füßen unterwegs

- der Vermisste hat weder einen Ausweis noch eine EC-Karte oder Bargeld bei sich

- der Vermisste benötigt dringend ärztliche Hilfe

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Unterstützung bei der Suche nach dem 34-Jährigen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Peter Wirz geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Ueckermünde, Tel: 03977-182-224, den Notruf der Polizei unter 110 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.