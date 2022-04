POL-LWL: PKW von Bahn erfasst - Autofahrerin leicht verletzt

Gallin-Kuppentin (ots) -



Bei einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Personenzug ist am Montagnachmittag auf einem unbeschrankten Bahnübergang bei Gallin-Kuppentin eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe die 57-jährige Frau mit ihrem PKW einen unbeschrankten Bahnübergang passieren wollen, als es dabei zum Zusammenstoß mit einer Regionalbahn der ODEG kam. Die 57-jährige deutsche Autofahrerin erlitt dabei einen Schock und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrgäste des Zuges als auch das Zugpersonal blieben unverletzt. Nach dem Zusammenprall brach ein Feuer im Motorraum des PKW aus, das jedoch schnell von der eintreffenden Feuerwehr gelöscht werden konnte. Am PKW entstand Totalschaden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird ersten Schätzungen zufolge auf ca. 10.000 Euro beziffert. Im Zuge der Bergungsarbeiten war der Bahnverkehr zwischen Lübz und Karow für über vier Stunden unterbrochen.



