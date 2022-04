POL-NB: Frau bei Verkehrsunfall auf der Kreisstraße MSE 2 schwerverletzt

Waren (Müritz) (ots) -



In den Morgenstunden des 19.04.2022 kam es gegen 05:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 2, nahe der Ortschaft Alt Gaarz, bei dem eine 57-jährige Frau schwerverletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau die Straße mit ihrem BMW aus Richtung Alt Gaarz in Richtung Neu Gaarz und kam nach kurzer Blickabwendung nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem das Fahrzeug am Straßenrand mit einem Baum kollidierte, kam es auf dem angrenzenden Acker auf der Seite zum Liegen. Der Pkw war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin, die sich allein in dem Fahrzeug befand, wurde durch Rettungskräfte aus ihrem Auto befreit und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge des Rettungseinsatzes und der Beräumung der Unfallstelle wurde die Straße für fast zwei Stunden gesperrt. An dem Einsatz waren ein Notarzt, eine Rettungswagenbesatzung sowie neun Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Alt Gaarz und Motzow beteiligt.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 17.500 Euro geschätzt.



