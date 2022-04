POL-NB: Betrunkener Radfahrer stürzt in Damgarten (LK VR)

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer in Damgarten, Richtenberger Straße wurde der Polizei am 18.04.2022, gegen 13.00 Uhr gemeldet. Nach Zeugenaussagen stürzte der 45-jährige deutsche Radfahrer wegen erheblicher Alkoholisierung auf die Fahrbahn und zog sich dabei Verletzungen zu. Die aufnehmenden Polizeibeamten bemerkten starken Atemalkoholgeruch, sodass ein freiwilliger Test mit dem Probanden durchgeführt wurde, der einen Wert von 2,06 Promille ergab. Der Beschuldigte kam zur Behandlung seiner Verletzungen in die Boddenklinik Ribnitz. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.



