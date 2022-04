POL-HRO: Nach Busunfall: ukrainische Flüchtlinge auf dem Weg nach Dänemark

Rostock (ots) -



Der heute in den Morgenstunden auf der BAB 24 von der Fahrbahn

abgekommene Reisebus aus Dänemark wurde inzwischen geborgen. Die

hierfür erforderliche Sperrung ist inzwischen aufgehoben. Die 41

ukrainischen Flüchtlinge blieben unverletzt. Sie wurden

zwischenzeitlich durch das DRK vor Ort versorgt und konnten ihre

Reise nach Dänemark nun in einem anderen Bus fortsetzen.



Am Bus entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro. Ein besonderer

Dank gilt den Mitarbeitern des DRK für Ihren Einsatz!



Im Auftrag

Peter Michael Ziemer

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



