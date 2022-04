POL-NB: schwerer Verkehrsunfall B 109 zwischen Ferdinandshof und Heinrichsruh

Ückermünde (ots) -



Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 21-jährige deutsche Fahrzeugführer alleine mit seinem Pkw Audi die B109 aus Ferdinandshof kommend in Fahrtrichtung Pasewalk. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einem Straßenbaum sowie der umliegenden Leitplanke.

Beim Eintreffen der Beamten am Unfallort brannten der Pkw und der Baum in voller Ausdehnung. Der 49-jährige deutschen Hinweisgeber hatte den schwerverletzten Fahrzeugführer zuvor aus dem bereits brennenden Pkw geborgen.

Die eingesetzten Kräfte nahmen beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahr. Folglich wurde durch den behandelnden Notarzt im RTW eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Anschließend wurde der Fahrzeugführer mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifwald verbracht.

Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalsachschaden im Wert von ca. 3.000,-EUR. Der Pkw wurde durch den von der Einsatzleistelle Neubrandenburg verständigten Abschleppdienst geborgen. Darüber hinaus wurde der Straßenbaum und die Leitplanke stark beschädigt. Die Gesamtschadenssumme wird auf ca. 6.000,-EUR geschätzt.

Bei Löscharbeiten kamen die FFW aus Torgelow und Heinrichsruh zum Einsatz.

Während der Unfallaufnahme muss die B109 für anderthalb Stunden voll gesperrt werden.

Gegen den Fahrzeugführer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



