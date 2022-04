POL-HRO: Reisebus mit ukrainischen Flüchtlingen von der Autobahn abgekommen

Rostock (ots) -



Am heutigen Morgen um ca. 06:15 Uhr kam auf der BAB 24, zwischen den

Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow in Fahrtrichtung Hamburg, ein

dänischer Reisebus aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn ab und dort zum Stehen. An Bord befanden sich zu diesem

Zeitpunkt 41 ukrainische Flüchtlinge auf ihrem Weg von Polen ins

dänische Padborg. Es wurde niemand verletzt. Nach derzeitigem Stand

wird das Busunternehmen den Weitertransport bis ca. 14 Uhr

gewährleisten können. Bis dahin werden die Passagiere auf dem

Parkplatz Schremheide durch den DRK-Betreuungszug des Landkreises

Ludwigslust-Parchim versorgt. Es stehen dort Zelte und

Sitzmöglichkeiten sowie Essen und Getränke zur Verfügung.



Die Bergung des Busses steht unmittelbar bevor. Hierzu wird die

Autobahn vorrübergehend voll gesperrt.



