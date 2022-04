POL-NB: Erstmeldung zu einem Brand in Menzlin (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Wolgast (ots) -



Am 17.04.2022, gegen 03:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über

einen Brand in Menzlin informiert. Bei Eintreffen der Kräfte brannte

eine ca. 100 x 30 Meter große Scheune bereits im Vollbrand. Zur

Brandbekämpfung wurden Feuerwehren der umliegenden Gemeinden

eingesetzt. Die Löscharbeiten werden nach Auskunft der Einsatzleitung

noch bis in die Vormittagsstunden andauern. Nach derzeitigem

Kenntnisstand befinden sich im Brandobjekt Strohballen und ein

Radlader. Auf dem Dach der Scheune ist eine Photovoltaikanlage

montiert. Wie es zur Brandentstehung gekommen ist, ist derzeit völlig

unklar. Die Kriminalpolizei wird nach Beendigung der Löscharbeiten

ihre Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Personen wurden nicht

verletzt. Der bisher entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000

Euro geschätzt.



Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell