POL-SN: Ostermarsch 2022 in der Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 16.04.2022 fand in der Landeshauptstadt Schwerin der alljährlich wiederkehrende Ostermarsch, organisiert vom Friedensbündnis Schwerin, statt. In der Spitze wurden ca. 200 Teilnehmer gezählt, die sich in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr auf einer Aufzugsstrecke im Bereich der Innenstadt bewegten.



Die Versammlung verlief störungsfrei.



