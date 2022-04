POL-HRO: Trunkenheitsfahrten am Karfreitag

Rostock (ots) -



Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock kam es am

heutigen Karfreitag (bis 17:00 Uhr) zu mehreren festgestellten

Trunkenheitsfahrten. In Wismar ereignete sich zudem am frühen

Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall durch einen alkoholisierten

Pkw-Fahrer.



In Schwerin konnte eine Funkwagenbesatzung am Morgen des 15.04.2022

gegen 00:15 Uhr den 27-jährigen Fahrer eines Mercedes-Transporter mit

1,49 Promille Atemalkohol auf dem Obotritenring feststellen. Der

Fahrer war zudem ohne eine erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs.



Aber auch mehrere alkoholisierte E-Scooter-Fahrer konnte die Polizei

am Freitagmorgen feststellen. So wurde um 00:30 Uhr ein 43-Jähriger

mit 1,67 Promille in Grabow fahrend angetroffen.

In Rostock kam es dazu, dass ein 30-jähriger E-Scooter Fahrer gleich

zweimal "erwischt" wurde. So konnte eine Polizeistreife den

30-Jährigen gegen 00:30 Uhr in der Kröpeliner Tor-Vorstadt mit 0,96

Promille antreffen. In diesem Fall lag eine Ordnungswidrigkeit vor.

Nach einer Atemalkoholmessung im Rostocker Hauptrevier in

Reutershagen wurde dem Mann die Weiterfahrt bis zum vollständigen

Alkoholabbau untersagt und dieser aus den polizeilichen Maßnahmen

entlassen. Doch um 03:30 Uhr stellten die Polizeibeamten den

30-Jährigen erneut mit einem E-Scooter fahrend in der Rostocker

Hundertmännerstraße fest und führten eine Verkehrskontrolle durch.

Ein Atemalkoholtest ergab nun aber 2,80 Promille. Es folgten eine

Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und eine

Unterbringung im polizeilichen Gewahrsam.



Eine weitere Trunkenheitsfahrt stellten Mitarbeiter der Polizei

Ludwigslust um 02:45 Uhr in der Ortslage Banzkow fest. Hier war der

44-jährige Fahrer eines Mercedes-Vito mit einem Atemalkoholwert von

1,08 Promille unterwegs.



Gegen 14:00 Uhr stellte dann eine Funkwagenbesatzung der

Dummerstorfer Autobahnpolizei auf der BAB 20 in Höhe des Parkplatzes

Quellental in Fahrtrichtung Rostock einen stark in Schlangenlinien

fahrenden Pkw Dacia fest. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit

des 36-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser mit 2,02

Promille Atemalkohol unterwegs war. Auch hier folgten eine

Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.



Blieb es bei den genannten Alkoholfahrten ohne Sach- und

Personenschäden, kam es gegen 14:30 Uhr in Wismar zu einem schweren

Verkehrsunfall mit einem stark alkoholisierten Fahrzeugführer.

Hier kam der 38-jährige Fahrer eines Pkw Ford in der Straße "Am

Köppernitztal" in Fahrtrichtung Werft nach links von der Fahrbahn ab,

überschlug sich in der weiteren Folge und blieb auf dem Dach liegen.

Bei dem Unfall wurden der 38-jährige Fahrer sowie eine 29-jährige und

eine 6-jährige Mitfahrerin leicht und der 80-jährige Beifahrer schwer

verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem

Ford-Fahrer einen Wert von 2,05 Promille. Zur medizinischen

Versorgung der Verletzten kamen vier Rettungswagen- und zwei

Notarztwagenbesatzungen sowie ein Löschzug der Wismarer

Berufsfeuerwehr zum Einsatz. Zur Feststellung der genauen

Unfallursache wurde zusätzlich ein Mitarbeiter der DEKRA angefordert.

Auch hier wurde eine Blutprobenentnahme beim Fahrer durchgeführt und

der Führerschein beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird

polizeilich auf 3.500 Euro geschätzt.



In den kommenden Ostertagen kommt es im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Rostock zu einer Vielzahl von Osterfeuern. Nach den

langen Kontaktbeschränkungen während der Pandemie bedeutet das für

Viele ein langersehntes Zusammenkommen. Doch bedenken sie dabei,

unter dem Einfluss alkoholischer Getränke zu fahren birgt erhebliche

Gefahren für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer.

Von daher wird die Polizei in den kommenden Tagen verstärkte

Verkehrskontrollen mit dem Hauptaugenmerk auf Alkohol am Steuer

durchführen.



