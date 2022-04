POL-NB: Unfall auf der BAB 20, LK MSE mit einer leichtverletzten Person

Neubrandenburg (ots) -



Eine 27-jährige Mercedesfahrerin befuhr am 15.04.2022, gegen 09:45 Uhr die BAB 20 in FR Stettin. Auf Höhe Autobahnkilometer 253 fuhr sie in Anbetracht regennassen Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Dabei verlor Pkw- Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, touchierte die Mittelschutzplanke, geriet ins Schleudern und kam in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie rückwärts die Böschung hinauf und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Nach dem Unfall konnte die Fahrerin das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit den RTW ins Klinikum Neubrandenburg gebracht.

Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8000.-EUR. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10000.-EUR. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes wurde durch einen Abschleppdienst aus Neubrandenburg geborgen und sichergestellt.



