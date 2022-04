POL-NB: Gestohlene Krafträder nebst Tätern festgestellt

Malchin (ots) -



Am 13.04.2022 kamen Beamte des Polizeireviers Malchin wegen eines Garageneinbruchs und Diebstahl zweier Krafträder zum Einsatz, die sie nur wenige Stunden später auffinden und dem Eigentümer wieder herausgeben konnten.



Der Einbruch ereignete sich im Garagenkomplex Fritz-Reuter-Platz in Malchin. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter in der Zeit vom 11.04.2022, 19:30 Uhr bis 13.04.2022, 16:45 Uhr gewaltsam in das Innere ein und entwendeten ein Moped Simson sowie ein Motorrad des Herstellers Honda. Beide Fahrzeuge waren nicht zugelassen. Der Schaden wird auf ca. 3500 EUR geschätzt.



Daraufhin erfolgte eine Fahndung nach den gestohlenen Krafträdern, infolgedessen Beamte des Polizeihauptreviers Malchin die Krafträder noch Abend des 13.04.2022 auffinden konnten. Die zwei Täter im Alter von 15 und 19 Jahren waren mit den Krädern im Malchiner Industriegebiet unterwegs, als sie von den Beamten gestoppt wurden.

Die Kriminalpolizei in Malchin hat die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen aufgenommen und prüft in diesem Zusammenhang das Vorliegen weiterer Straftaten.



