POL-NB: Schwerverletzte Frau nach Verkehrsunfall

Am 14.04.2022 gegen 07:30 Uhr ereignete sich auf der L 35 auf Höhe des Abzweiges nach Podewall ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Person schwerverletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 65-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Ford die Waldstraße aus Podewall kommend und beabsichtigte auf die L 35 nach Neubrandenburg abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 33-jährigen Hyundai-Fahrerin, die die L 35 aus Neubrandenburg in Richtung Altentreptow befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der Pkw Hyundai nach rechts von der Fahrbahn abkam und im rechten Straßengraben zum Liegen kam. Die 33-jährige Insassin, die die vietnamesische und deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden und kam mit schweren - aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen - ins Krankenhaus Neubrandenburg. Die 65-jährige Fahrerin des Ford erlitt einen Schock. Der Pkw Hyundai war nicht fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wird auf 6000 EUR geschätzt.



Zur Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des PKW wurde die L 35 für ca. 45 Minuten vollgesperrt.



