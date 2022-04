POL-HRO: Drogen und Schreckschusspistole sichergestellt

Rostock (ots) -



Betäubungsmittel, eine Schreckschusspistole, ein Einhandmesser sowie diverses Drogenzubehör sind das Ergebnis einer durchgeführten Verkehrskontrolle mit anschließender Wohnungsdurchsuchung.



Der 32-Jährige zog das Interesse einer Polizeistreife auf sich, weil er offensichtlich sein Fahrrad nicht unter Kontrolle hatte. Der Mann befuhr Mittwochabend gegen 23 Uhr in Schlangenlinien den Schmarler Damm. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass er Schwierigkeiten hatte, den Anweisungen der Polizei zu folgen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte jedoch an, dass der Rostocker diverse Betäubungsmittel konsumiert hatte. In seinem Rucksack fanden die Polizeibeamten ein sogenanntes Einhandmesser sowie Betäubungsmittel vor. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Auch hier wurden die Beamten schnell fündig. Neben weiteren Drogen und Drogenutensilien fanden sie u.a. auch eine Schreckschusspistole.



Der Rostocker, der sowohl die deutsche als auch die russische Staatsangehörigkeit hat, ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn wurden eingeleitet und die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern weiter an.



