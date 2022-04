Kriminalpolizei fahndet mit Fotos nach Brandstifter

Details anzeigen Fahndungsaufruf Fahndungsaufruf

Bereits am 27. März 2022 betrat gegen 21:44 Uhr ein augenscheinlich männlicher Tatverdächtiger das Gelände der Firma GER Umweltschutz GmbH an der B 105 in Grevesmühlen. Wie Aufzeichnungen der Überwahungskamera belegen, legte die Person vorsätzlich Feuer in einer Lagerhalle für Altpapier. (siehe Pressemeldung PP Rostock: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=179243&processor=processor.sa.pressemitteilung )

Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 800 000 Euro.

Nachdem die Ermittlungen bislang ergebnislos verliefen, wird nun auf Beschluss des Amtsgerichtes Schwerin das Bildmaterial des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.

Die gesuchte Person kann wie folgt beschrieben werden:

- augenscheinlich männlich mit kräftiger Statur

- circa 170 - 175 cm groß

- Sturmhaube mit hellem, senkrecht verlaufendem Streifen am Hinterkopf

- lange dunkle Hose, dunkle Kapuzenjacke mit breiten, hellen Nähten

- Handschuhe mit hellen Applikationen auf dem Handrücken

- helle Bauchtasche auf der linken Hüftseite

- dunkle Schuhe, augenscheinlich Sneakers, mit heller Sohle, hellen Applikationen an den Seiten sowie hellem, oberen Rand

Mit der Veröffentlichung erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung, die die bislang unbekannte Person identifizieren oder mögliche Aufenthaltsorte bekannt werden lassen können.

Wer Angaben zur abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.