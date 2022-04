LWSPA M-V: Zu viel Bier beim Heringsangeln

Stralsund (ots) -



1,7 Promille pustete ein 58-jähriger Sportbootführer am Mittwochabend, als er von der Wasserschutzpolizei kontrolliert wurde. Der aus Hessen stammende Angler war mit seinem Bruder auf Heringstour auf dem Strelasund. Mit ihrem Boot lagen sie neben der Rügenbrücke vor Anker. Leider ist hier das Ankern und das Fischen verboten. Dies fiel den Beamten der Wasserschutzpolizei Stralsund auf, also kontrollierten sie das Boot. Das Ankern hätte hier ein Verwarngeld von 55 EUR gekostet. Aber das Boot war mit belegten Bierdosenhaltern ausgestattet und auch im Boot lagen mehrere leere Bierdosen herum. Der Atemalkoholtest ergab dann die 1,7 Promille. Der Mann durfte mit dem Streifenwagen zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus und bekommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Auch sein Bruder hätte das Boot nicht mehr führen dürfen, bei diesem wurden 0,93 Promille gemessen.



PHK Mannow/ WSPI Stralsund



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund

Telefon: 03831/26140

Fax: 03831/261411

E-Mail: wspi-stralsund@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell