POL-HWI: Verkehrseinschränkungen am Montag

Für den Montagabend, 18. April 2022, ist erneut eine Versammlung in der Hansestadt Wismar angemeldet, aufgrund derer im Bereich der Wismarer Innenstadt ab circa 18:00 Uhr zeitweise Einschränkungen des Straßenverkehrs zu erwarten sind.



Das betrifft insbesondere den Altstadtbereich sowie unter anderem die Straßen, Am Hafen, Ulmenstraße und Dahlmannstraße.



Gemeinsam mit der Versammlungsbehörde wird die Polizeiinspektion Wismar alle für diesen Tag angemeldeten Versammlungen begleiten. Für die Teilnahme an Versammlungen gilt die durch das Grundgesetz geschützte Versammlungsfreiheit. Sie ist ein hohes Gut unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ebenso wie das Leben und die Gesundheit aller Menschen. Besonderer Beachtung bedarf es daher der Regelungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie.



