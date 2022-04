POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Anklam/Vorpommern-Greifswald

Anklam (ots) -



Am 14.04.2022, gegen 07:42 Uhr, kam es in 17389 Anklam, Am Flugplatz,

zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen zwei Pkw. Der

18-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Mercedes missachtete die

Vorfahrt der 47-jährigen deutschen Fahrzeugführerin eines PKW Honda.

Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der

Unfallverursacher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis

war und das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss im öffentlichen

Straßenverkehr führte. Ein durchgeführter Test zur Bestimmung der

Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von 1,72 Promille. Die

fällige Blutprobe wurde im Krankenhaus Anklam entnommen.

Gegen den Unfallverursacher wird nun ein Strafverfahren wegen

Gefährdung im Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis

eingeleitet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

geborgen werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeuge beläuft sich

auf ca. 10.000 EUR.



