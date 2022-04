POL-SN: 33-Jähriger verursacht alkoholisiert Unfall

Schwerin (ots) -



Mit 1,47 Promille verursachte ein 33-jähriger Schweriner letzte Nacht einen Unfall.



Der Vorfall ereignete sich in der Ludwigsluster Chaussee Höhe Haltestelle Ostorf gegen 01:20 Uhr.



Der Schweriner kam mit seinem Mercedes Sprinter von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Zaun neben der Fahrbahn und kam mit dem Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein Zeuge nahm den Unfall im Rückspiegel wahr und eilte zur Hilfe.



Der Sprinter wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Zaun wurde ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde der 33-Jährige Deutsche beim Unfall nicht. Zum Arzt musste er dennoch, es erfolgte eine Blutprobenentnahme.



Ein Ermittlungsverfahren zur Gefährdung des Straßenverkehrs unter Einfluss von Alkohol wurde eingeleitet und der Führschein beschlagnahmt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell