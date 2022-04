POL-LWL: Mann mit Kopfverletzungen im Krankenhaus - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Vellahn (ots) -



Nach einem Vorfall in Vellahn ist ein 33-jähriger Mann am Mittwochnachmittag mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass der 33-Jährige Opfer eines körperlichen Angriffs geworden ist. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 16:30 Uhr auf einem Tankstellengelände. Zeugenaussagen zufolge sei der 33-Jährige plötzlich zu Boden gefallen. Grund hierfür soll ein Schlag auf den Hinterkopf gewesen sein, den der 33-Jährige zuvor erhalten habe. Kurz darauf sei ein anderer Mann, vermutlich der Tatverdächtige, mit einem Auto vom Tankstellengelände geflüchtet. Das deutsche Opfer, dass sich weder den Vorfall erklären, noch an Einzelheiten erinnern kann, wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Somit ist das Motiv der Tat bzw. des Vorfalls derzeit noch unklar. Nach dem Mann, bei dem es sich um den Tatverdächtigen handeln könnte, wird derzeit noch gefahndet. Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen liegen der Polizei Einzelheiten zur Personenbeschreibung sowie zum Fahrzeug des flüchtigen Mannes vor. Die Polizei in Boizenburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.



