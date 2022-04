POL-LWL: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Mitfahrer wegen Drogenbesitzes vorläufig festgenommen

Friedrichsmoor (ots) -



Bei einem Sturz mit seinem Motorrad hat sich am späten Mittwochabend ein 34-jähriger Mann schwere Verletzungen zugezogen. Sein 41-jähriger Mitfahrer blieb nahezu unverletzt, jedoch wurden bei ihm illegale Drogen gefunden.



Der Vorfall ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Goldenstädt und Friedrichsmoor, als der 34-jährige Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend mit seinem Motorrad stürzte. Ein Bein des Verunglückten wurde dabei zwischen der Fahrzeugfederung und dem Vorderrad eingeklemmt, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam, die den 34-Jährigen befreite. Die Polizei schließt Alkoholeinwirkung beim Fahrer nicht aus, sodass ihm später im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Wie sich weiter herausstellte, war sein Motorrad weder für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen, noch versichert. Auch eine gültige Fahrerlaubnis besitzt der 34-Jährige nicht. Aufgrund verschiedener Verkehrsdelikte wurden mehrere Strafanzeigen gegen den deutschen Motorradfahrer aufgenommen.



Beim 41-jährigen Sozius fand die Polizei zunächst zwei Portionstütchen mit rauschgiftverdächtigen Substanzen. In seiner Wohnung entdeckte die Polizei wenig später weitere rauschgiftverdächtigen Substanzen, wobei es sich um Marihuana mit einem Gesamtgewicht von ca. 140 Gramm handeln könnte. Zudem fand die Polizei diverse Rauschgiftutensilien und zwei Schreckschusspistolen. Die Polizei beschlagnahmte den Fund und nahm den 41-jährigen Deutschen daraufhin vorläufig fest. Gegen ihn ist Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet worden. Er befindet sich derzeit noch im Polizeigewahrsam.



