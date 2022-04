POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B105 - Führerschein des Fahrers beschlagnahmt

Stralsund/Grimmen (ots) -



Am 13.04.2022 gegen 18:30 Uhr kam es auf der B105 auf Höhe der Ortschaft Brandshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Ein 38-jähriger deutscher Fahrer eines VW Transporters mit Anhänger befuhr die Bundesstraße von Greifswald kommend in Richtung Stralsund.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug samt Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Straßengraben. Anschließend überschlug er sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig und unverletzt aus dem verunfallten Fahrzeug befreien.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Führerschein des Unfallverursachers zur Einziehung ausgeschrieben war. Er wurde am Unfallort durch die Beamten beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Zur Bergung des Gespannes musste die B105 für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.





