POL-HRO: Mehrere Sachbeschädigungen in Rostock - Tatverdächtige gestellt

Zwei Jugendliche, die gestern Abend gegen 21:40 Uhr ein Garagentor in der Rostocker Altstadt beschmiert hatten, konnten kurz darauf gestellt werden.



Ein Zeuge hatte die 16 und 18 Jahre alten deutschen Jugendlichen in der Goldstraße beobachtet, als sie auf das Garagentor großflächig Quadrate mit einem Edding aufmalten und ganz offensichtlich aus Langeweile "Tic-Tac-Toe" spielten. Der Zeuge informierte die Polizei und die Rostocker konnten aufgrund der guten Personenbeschreibung in der Nähe stellten werden. Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen fanden die Beamten nicht nur die genutzten Stifte, sondern auch Betäubungsmittel. Im weiteren Umfeld wurden noch weitere Schmierereien festgestellt. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommem.



In einem weiteren Fall konnten Polizeibeamte in der Nacht zum Mittwoch vier junge Männer (18-19) stellen, die die Scheiben einer Bushaltestelle in der Graf-Schwerin-Straße mit Schriftzügen beschmierten. Auch hier kam der Hinweis von einer Zeugin. Diese hatte gegen 1 Uhr die Polizei informiert. Die Deutschen wurden noch an der Bushaltestelle gestellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauen an.



