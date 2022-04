POL-HWI: Vorläufige Festnahme zweier Täter nach Zigarettenautomatenaufbruch

Insel Poel (ots) -



Bereits am Sonntagmorgen (10. April 2022) konnte die Polizei Wismar aufgrund eines Zeugenhinweises zwei Männer, die mit dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten auf der Insel Poel im Zusammenhang stehen, festnehmen.



Nachdem die Zeugin gegen 3:00 Uhr die Polizei verständigte, weil sie drei verdächtige Personen an einem Zigarettenautomaten wahrgenommen hatte, konnte ein 42-jähriger Georgier nach kurzer Flucht in Tatortnähe festgenommen werden. Der betroffene Zigarettenautomat, welcher sich in der Wismarschen Straße befindet, wurde gewaltsam geöffnet. Zigaretten im Wert von circa 600 Euro sowie Tatwerkzeug konnten sichergestellt werden.



Weitere Streifenwagen folgten einem von der Insel Poel fliehenden Audi, welcher sich dort vorher auffällig verhalten hatte. Dieser missachtete Anhaltezeichen, umfuhr Straßensperren und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit letztlich in Richtung Neukloster. Mithilfe eines sogenannten Stopp-Sticks gelang es mindestens einen Reifen des Audis zu beschädigen. Bei Babst fuhr der Tatverdächtige zunächst in einen Graben, in Lüdersdorf endete die riskante Fluchtfahrt schließlich. Dort verließ der 38-jährige Fahrer das stark beschädigte Fahrzeug, versuchte über einen Acker wegzulaufen und konnte von Einsatzkräften festgenommen werden.



Die Kriminalpolizei hat am Tatort sowie am Audi Spuren gesichert und Ermittlungen wegen des Verdachts eines schweren Bandendiebstahls eingeleitet.



Da der 38-jährige russische Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, angab Drogen und Alkohol konsumiert zu haben, und sich grob verkehrswidrig sowie verkehrsgefährdent verhalten hatte, wurden gegen ihn zusätzlich Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennen und der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Beide Beschuldigten wurden am Folgetag aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Die Polizei bittet Zeugen des Zigarettenautomatenaufbruchs sowie Zeugen oder Geschädigte der Fluchtfahrt des Audis, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell