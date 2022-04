POL-SN: Auseinandersetzung auf dem Dreesch - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Nachdem es am gestrigen Nachmittag in der Von Stauffenberg Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen kam, sucht die Polizei nun nach Zeugen.



Der Vorfall ereignete sich gestern gegen 17:00 Uhr vor dem Wohnblock gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr. Ein 16-jähriger Deutscher wurde von mehreren bisher unbekannten Personen bedrängt und körperlich angegangen. Weitere Umstände zu der Tat sind Bestandteile der laufenden Ermittlungen.



Zeugen werden gebeten sich unter den Telefonnummern 0385/5180 -2224 oder -1560 sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de bei der Polizei zu melden.



