POL-HRO: Polizeieinsatz vor Schweriner Lokal

Schwerin (ots) -



Am späten Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, wurde ein Polizeieinsatz an einem Lokal in der Mecklenburgstr. notwendig. Aus dem Gastraum kam der Hinweis, dass sich unter den Gästen ein Mann befindet, der eine Waffe bei sich trägt.



Der Mann, der einen niedergeschlagenen Eindruck machte, konnte vom Inhaber vor das Lokal geführt werden, wo er von Polizeibeamten überwältig wurde. Es stellte sich heraus, dass er zuvor auch Gäste bedroht hatte. Er führte tatsächlich eine Waffe mit, hierbei handelte es sich aber um eine Softairwaffe.



Das Führen von Anscheinswaffen, deren Äußeres dem einer scharfen Waffe weitgehend entspricht, ist erlaubnispflichtig. Über den kleinen Waffenschein verfügt der 32jährige jedoch nicht. Gegen ihn wird nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.



Der 32jährige wurde aufgrund seines Zustands ins Krankenhaus gebracht, die Waffe sichergestellt.



Gert Frahm

Polizeihauptkommissar

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell