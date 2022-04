POL-HRO: Verkehrsunfall in Rostock - Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Rostock (ots) -



Am heutigen Dienstag kam es auf der L22 /Am Strande zu einem Verkehrsunfall. Gegen 11 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein BMW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Gegenverkehr frontal mit einem Pkw Audi zusammengestoßen war.



Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer des BMWs gesundheitliche Probleme, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet daraufhin in den Gegenverkehr. Die Fahrerin (71) des Audis bleib bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der 63-jährige Deutsche wurde durch den Unfall nicht verletzt, musste aber zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille.



Infolge des Unfalls kam es vorübergehend zu Verkehrseinschränkungen. Zur Unfallursache und zum konkreten Unfallhergang ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell