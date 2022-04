POL-LWL: GPS-Elemente von Landmaschinen gestohlen

Plau (ots) -



Nach dem Diebstahl von hochwertigen GPS-Elementen in Barkhagen bei Plau sucht die Polizei nun mögliche Tatzeugen. Unbekannte hatten in der Nacht zum Dienstag auf dem Gelände eines Agrarbetriebes mehrere GPS-Sensoren und teilweise auch Bedienteile von 6 Landmaschinen fachgerecht demontiert bzw. abgebaut und dann entwendet. Der Schaden wird ersten Erkenntnissen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) entgegen. Die Kriminalpolizei ermittelt dort wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.



