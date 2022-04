POL-LWL: Motorrad prallte gegen PKW-Gespann

Wittenburg (ots) -



Auf der Wittenburger Ortsumgehung ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 36-jährige Motorradfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren und war anschließend mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW-Gespann zusammengeprallt. Der Kradfahrer stürzte daraufhin und rutschte noch etwa 100 Meter über die Fahrbahn. Der 36-Jährige erlitt dabei Prellungen und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr farbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand jeweils erheblicher Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 30.000 Euro. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Landesstraße 04 musste an der Unfallstelle für über zwei Stunden voll gesperrt werden.



