POL-NB: Alkoholisierte Frau verunfallt mit ihrem PKW auf der L34 , LK MSE

Neustrelitz (ots) -



Am 11.04.22, um 21:06 Uhr, ereignete sich auf der L 34, am Abzweig nach Fürstenhagen, ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 40-jährige, deutsche Hyndai-Fahrerin kam nach eigenen Angaben, aufgrund von Wildwechsel, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum, wobei sie sich leicht verletzte.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 40-Jährige alkoholisiert war. Eine entsprechende Messung ergab einen Atemalkoholwert von 1,13 Promille. Eine Blutprobenentnahme erfolgte im Krankenhaus Neustrelitz. Der Führerschein wurde sichergestellt. Sie hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen. Der PKW ist aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und wird in eigener Zuständigkeit geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden von 15000,-EUR.



Im Auftrag



Udo Koltermann PHK

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell