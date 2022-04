POL-HRO: Kofferraum voll mit Kaffee und Schokolade - Polizei stellt Diebesduo

Details anzeigen Sichergestelltes Diebesgut Foto Polizei Rostock Sichergestelltes Diebesgut Foto Polizei Rostock

Nach einem Ladendiebstahl im Rostocker Stadtteil Dierkow konnten Polizeibeamte zwei Tatverdächtige stellen.



Die Männer aus Weißrussland hatten am 07.04.2022 in einem Supermarkt in der Hinrichsdorfer Straße mehrere Packungen Kaffee und Schokolade in ihre Kleidung gesteckt und wollten den Einkaufsmarkt verlassen, ohne zu bezahlen. Dabei wurden sie von einer Angestellten beobachtet und angesprochen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten im Rahmen der ersten Ermittlungen in der unmittelbaren Nähe das Fahrzeug der Ladendiebe feststellen. Im Kofferraum fanden die Beamten u.a. Schokolade, Kaffee, Hygiene- und Kosmetikartikel, Kleidung sowie technische Geräte vor. Der Gesamtwarenwert wird auf etwa 800 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen gegen die 25 und 28 Jahre alten Tatverdächtigen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, ob weitere Straftaten auf das Konto des Diebesduos gehen.



