POL-SN: 81-Jähriger nach Zusammenstoß mit Straßenbahn verletzt

Ein 81-Jähriger musste am Montagmorgen nach einem Unfall mit einer Straßenbahn medizinisch behandelt werden.



Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 09:30 Uhr in der Lübecker Straße Höhe Friesenstraße. Der 81-jährige Schweriner befuhr die Lübecker Straße in Richtung Innenstadt und war ersten Erkenntnissen nach von der geänderten Verkehrsführung überrascht. Mit der Absicht geradeaus über die Kreuzung zu fahren, nutzte der Schweriner jedoch die Linksabbiegespur. Von der Fahrspur abgekommen kollidierte er mit der Ampel und der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn. Die Insassen der Straßenbahn blieben trotz Gefahrenbremsung unverletzt.



Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 60.000EUR, der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



