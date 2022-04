POL-LWL: Mehrere Dieseldiebstähle am Wochenende in Demen und Crivitz

Demen/ Crivitz (ots) -



Bei insgesamt 7 Dieseldiebstählen in Demen und Crivitz ist am Wochenende ein geschätzter Gesamtsamtschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro entstanden. Insgesamt stahlen die Täter über 2.000 Liter Dieselkraftstoff. Betroffen waren vier auf Betriebshöfen abgestellte LKW in Demen sowie zwei Lastautos in Crivitz, aus deren Fahrzeugtanks die Diebe jeweils Kraftstoff abgezapft und dann gestohlen haben. Sowohl in Crivitz als auch in Demen geht die Polizei bereits ersten Hinweisen nach und prüft einen Zusammenhang aller Taten. Zeugen haben in Tatortnähe jeweils einen weißen Kleintransporter beobachtet, der sich durch seine auffallend langsame Fahrweise verdächtigt gemacht hat. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) ermittelt jetzt wegen Diebsstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu den Taten bzw. zu den Tatverdächtigen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell