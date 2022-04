POL-LWL: Videowagenbesatzung kontrollierte in Autobahnbaustelle - drei erhebliche Tempoverstöße geahndet

Neustadt-Glewe/ Stolpe (ots) -



Drei erhebliche Geschwindigkeitsverstöße hat eine Videowagenbesatzung des Autobahn-und Verkehrspolizeireviers Stolpe Ende letzter Woche in einer Autobahnbaustelle auf der BAB 24 bei Neustadt-Glewe feststellen müssen. So zog die Polizei am Donnerstag eine 34-jährige Autofahrerin mit 114 km/h bei zulässigen 60 km/h aus dem Verkehr, die es nach eigenen Angaben auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle eilig hatte. Sie muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 960 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen. Mit den gleichen Sanktionen muss ein Autofahrer aus Hamburg rechnen, der am Freitag mit 119 km/h in derselben Baustelle durch die Polizei festgestellt worden war. Einem weiteren Autofahrer, der am Freitag mit 102 km/h durch diese Baustelle fuhr, drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 420 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot.



