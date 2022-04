POL-NB: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neustrelitz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neustrelitz (ots) -



Am 11.04.2022 um 02:10 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus mit acht

Mietwohnungen in der Neustrelitzer Louisenstraße zu einem Brand. Der

Brand wurde im Keller des Hauses lokalisiert und durch die

eingesetzten Kameraden der Ortsfeuerwehren Altstrelitz und

Neustrelitz gelöscht. Insgesamt waren 28 Kameraden zur

Brandbekämpfung im Einsatz. Auf Grund der starken Rauchentwicklung

mussten insgesamt 11 Personen, darunter ein Kleinkind, aus ihren

Wohnungen evakuiert werden. Sie mussten anderweitig untergebracht

werden. Neun Mitarbeiter des DRK kümmerten sich um die evakuierten

Personen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 60.000,-Euro. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der

schweren Brandstiftung aufgenommen.



