POL-GÜ: Flüchtiger Verkehrsteilnehmer läuft über Dächer Güstrows

Am Sonnabend ,den 09.04.2022 gegen 16:25 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung des ortsansässigen Polizeireviers die Kontrolle eines Autofahrers durchführen. Sie gaben dem Fahrzeugführer durch Anhaltezeichen sowie Blaulicht zu verstehen, dass dieser sein Fahrzeug stoppen möge. Dieser Aufforderung kam der PKW-Fahrer nicht nach und bog verkehrt herum in die Straße Grüner Winkel in Güstrow ein. Die nacheilenden Beamten sahen den Fahrzeugführer aus dem Auto aussteigen, auf einem Hinterhof verschwinden und schließlich über die Dächer der Straße Grüner Winkel flüchten. Sie konnten den 35-jährigen Deutschen auf einem Hinterhof stellen. Der Tatverdächtige roch stark nach Alkohol und wirkte auf die Beamten rauschmittelbeeinflusst. Er verweigerte sämtliche Vortests. Aufgrund des Verdachtes einer möglichen Fahrt unter Alkohol- und/oder Rauschmitteleinflusses wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und ein Straf-sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell