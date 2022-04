POL-NB: Brand einer Strohmiete in Alt Gaarz, LK Mecklenburgische Seenplatte

Waren (Müritz) (ots) -



Am Samstag, 09.04.2022, kam es gegen 21:50 Uhr in Alt Gaarz aus

bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Strohmiete mit 50

Ballen Stroh. Die Strohmiete brannte vollständig nieder, dabei

entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.000,00 EUR. Ein

Fremdverschulden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Strafanzeige wegen des Verdachtes der Brandstiftung wurde

aufgenommen; die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zur

Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren Alt Gaarz,

Vielist, Jabel, Grabowhöfe, Nossentiner Hütte, Malchow, Moltzow und

die Führungsgruppe des Landkreises mit 73 Kameraden und 15 Fahrzeugen

im Einsatz.



Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



