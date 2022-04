POL-HRO: Brand eines Sperrmüllhaufens in der Rostocker KTV

Rostock (ots) -



Am Abend des 09.04.2022 kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Brand im

Patriotischen Weg in der Rostocker KTV.

Anwohner meldeten über den Notruf einen brennenden Sperrmüllhaufen an

einem Wohnhaus. Da die Flammen auf das Wohnhaus überzugreifen

drohten, wurden zwei Hausaufgänge durch die Feuerwehr evakuiert.

Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr Rostock zeitnah

gelöscht werden. Es kamen keine Menschen zu Schaden. Das Wohnhaus

konnte nach Begehung durch die Feuerwehr wieder komplett freigegeben

werden, sodass alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Es kam zu Beschädigungen an einer Hauswand, mehrerer Fenster sowie

zwei in der Nähe abgeparkten Pkw. Dabei entstand ein gesamter

Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgrund des Verdachts der

Brandstiftung aufgenommen.



