POL-HRO: Polizei Schwerin sucht Zeugen nach vorsätzlicher Brandstiftung an einem Holzhaus

Schwerin (ots) -



Am 09.04.2022 gegen 20:30 Uhr kam es zu einem Brand auf dem

Bauspielplatz in der Marie-Curie-Straße in Schwerin. Unbekannte Täter

entzündeten ein Feuer an einem Holzhaus, welches als Kinderwerkstatt

dient.

Die eingesetzte Berufsfeuerwehr Schwerin konnten den Brand zügig

löschen. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen vor Ort.

Durch das Feuer wurde das Holzhaus beschädigt, wodurch ein

geschätzter Sachschaden von 60.000 Euro entstand.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat den Brandort beschlagnahmt und

die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Die Polizei Schwerin bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der

Aufklärung dieser Straftat.

Wer verdächtige Personen zur Tatzeit gesehen hat, wird gebeten, sich

bei der Polizei unter 0385/5180-2224 bzw. -1560 oder der

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.





