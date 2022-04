POL-NB: Trunkenheitsfahrt auf der BAB 19 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Röbel (ots) -



Am 09.04.2022, gegen 17:15 Uhr wurde der Polizei Neubrandenburg

mitgeteilt, dass auf der BAB 19, zwischen den Anschlussstellen Röbel

und Waren, ein schwarzer Mercedes in Schlangenlinien fahren würde.

Das Fahrzeug wurde zwar auf der BAB 19 nicht mehr angetroffen, konnte

jedoch später an der Wohnanschrift des Halters festgestellt werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim 51-jährigen, deutschen

Fahrzeugführer ergab einen Wert von 2,02 Promille. Gegen den

Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

aufgenommen, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der

Führerschein beschlagnahmt.





Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



