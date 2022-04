POL-HRO: 82-Jähriger Mann im Bereich Schwerin vermisst

Schwerin (ots) -



Seit Samstag, 09.04.2022, wird ein 82-jähriger Mann im Bereich

Schwerin vermisst. Der Mann wurde am Samstagmorgen gegen 10:30 Uhr

letztmalig in der Amtsstraße in Schwerin gesehen.



Der 82-Jährige ist etwa 1,70m groß, trägt eine grau-braune Jacke mit

Aufdruck, eine dunkle Hose sowie eine dunkle Mütze und bedarf einer

medizinischen Aufsicht.



Ein Lichtbild des Gesuchten ist unter dem Link: https://t1p.de/tf5s0

eingestellt.



Hinweise zum Vermissten nimmt das Polizeihauptrevier in Schwerin

unter der TelNr.: 038551800 entgegen. Hinweise können zudem auch über

die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de

weitergeleitet werden.



