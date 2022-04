POL-HRO: Die Polizei warnt vor angeblichem Mahnschreiben einer Münchener Anwaltskanzlei

Rostock (ots) -



Verweis auf Pressemitteilung der Polizeiinspektion Anklam vom

08.04.2022 14:28 Uhr unter dem Link: https://t1p.de/9i61l



Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock wurden im

Laufe des 09.04.2022 (mit Stand: 16:48 Uhr) insgesamt 16

Strafanzeigen zum nachfolgend aufgeführten Betrugsversuch

aufgenommen.



In den letzten Tagen häufen sich deutschlandweit die Meldungen über

angebliche Schreiben mit dem Betreff "Vorgerichtliche Mahnung" einer

Münchner Anwaltskanzlei. Privatpersonen erhalten einen Brief, in dem

von einer angeblichen Forderung in Höhe von 289,50 Euro einer

Lottofirma die Rede ist. Gleichzeitig befindet sich ein

Kündigungsschreiben und ein Formular für ein SEPA-Lastschriftmandat

im Briefumschlag.

Ermittlungen haben ergeben, dass weder die Anwaltskanzlei "Schmidt

und Kollegen" in München (Maximilianstraße 34a, 80539 München) noch

die "Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot GmbH" existiert. Es handelt

sich daher höchstwahrscheinlich um Betrug. Es kann derzeit nicht

ausgeschlossen werden, dass in dem Schreiben auch anders lautende

Firmen als Adressaten oder Gläubiger erwähnt werden.



Sollten Bürgerinnen und Bürger ebenfalls einen solchen Brief erhalten

haben, so empfiehlt die Polizei dringend:

- Überweisen Sie auf keinen Fall Geld! Gehen Sie auf die Forderungen

nicht ein!

- Erteilen Sie kein SEPA-Lastschriftmandat!

- Antworten Sie auch nicht auf das Schreiben!

- Informieren Sie umgehend die Polizei!



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell