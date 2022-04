POL-NB: Zwei Einbrüche mit erheblichen Stehl- und Sachschaden im Gewerbegebiet Fritscheshof

Neubrandenburg (ots) -



Am 09.04.2022 wurde der Einsatzleitstelle der Polizei ein Einbruch in die Räumlichkeiten der Kartbahn in Fritscheshof mitgeteilt. Unbekannte Täter drangen in den Nachtstunden von Freitag auf Samstag in eine Lagerhalle ein. Hier wurden mehrere technische Geräte entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 3.800EUR.



Kurze Zeit später wurde ein weiterer Einbruch in die Geschäftsräume einer Firma in der Quarzstraße bekannt. Auch hier verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten neben einer unbekannten Summe Bargeld, ein Notebook und einen Zweitschlüssel für ein Firmenfahrzeug. Hier beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 4.500EUR.



In beiden Fällen kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz. Die weitere Bearbeitung wird durch die Kriminalpolizei Neubrandenburg geführt. Zeugen, die sachdienstliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.





