POL-NB: Kegelrobbe auf Entdeckertour durch Stralsund

Stralsund (ots) -



Am Samstag 09. April 2022, gegen 09:00 Uhr wurde die Polizei Stralsund darüber informiert, dass sich eine Robbe vermutlich vom Stralsunder Frankenhafen aus auf Wanderschaft in Richtung Stadtgebiet begeben hat.

Die geschwächte junge Kegelrobbe wurde dann durch die Beamten in Nähe der alten Flugzeugwerft auf der Fahrbahn festgestellt.

In Abstimmung mit dem Veterinäramt wurde das ziemlich neugierige Tier durch eine Tierärztin eines großen Stralsunder Museums in Obhut genommen und dort hoffentlich schnell wieder aufgepäppelt.



Mit freundlichen Grüßen



EPHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell