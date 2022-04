POL-NB: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen auf der BAB 20, zwischen den Anschlussstellen Gützkow und Jarmen im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Grimmen (ots) -



Am 08.04.2022 gegen Mittag kam es auf der BAB 20 in Fahrtrichtung

Kreuz Uckermark, auf Grund eines liegengebliebenen Sattelzuges zu

einer Absicherung der Gefahrenstelle durch die Polizei. Der

Fahrzeugverkehr wurde auf dem Überholfahrstreifen an der

Gefahrenstelle vorbeigeleitet.



Gegen 13:10 Uhr befuhr ein 27-jähriger polnischer Staatsbürger mit

einem PKW Peugeot die BAB in Richtung Kreuz Uckermark. Dabei bemerkte

er zu spät, dass der vor ihm fahrende 56-jährige deutsche Fahrer

eines PKW Nissan die Geschwindigkeit vor der o.g. Gefahrenstelle

verlangsamte und fuhr auf diesen auf. Dabei erlitten der 27-jährige

Fahrer, seine 48-jährige Mutter, sein 8-jähriger Bruder und seine

11-jährige Schwerster leichte Verletzungen. Sie wurden alle zur

weiteren medizinischen Betreuung ins Klinikum Greifswald gebracht.

Der Fahrer des PKW Nissan blieb unverletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12000,- Euro. Der Verkehr wurde

an der Unfallstelle vorbei geleitet. Der PKW Peugeot war nicht mehr

fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die

Fahrbahn konnte nach zwei Stunden wieder freigegeben werden.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell