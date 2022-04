POL-NB: Weiterer Zigarettenautomat in Müritzregion angegriffen

17214 Silz (ots) -



Bereits gestern, am 07.04.2022, berichteten wir über einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in 17194 Jabel. Siehe Pressemitteilung: https://bit.ly/3DRi347



Noch am selben Tag wurde der Polizei Waren ein weiterer angegriffener Zigarettenautomat im acht Kilometer entfernten Silz gemeldet.



Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten bislang unbekannte Täter den in der Dorfstraße befindlichen Zigarettenautomaten gewaltsam und entwendeten Tabakwaren in noch unbekannter Menge. Demzufolge ist die Schadenshöhe zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bezifferbar. Der Tatzeitraum ist vom 06.04.2022, 22:30 Uhr bis 07.04.2022, 07:40 Uhr eingrenzbar.



Auch in diesem Fall hat die Kriminalpolizei in Waren die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zu den aufgebrochenen Zigarettenautomaten nimmt die Polizei in Waren unter 03991/176 224 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell